Лукашенко "похвастался", что в годовщину вторжения долго разговаривал с Путиным "о разном"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него был телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, разговор был долгим.

Об этом заявил сам Лукашенко, которого цитируют пропагандистские СМИ, сообщает 24 Канал. Интересно, что пресс-службы обоих диктаторов официально об их разговоре не сообщали.

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Лукашенко говорит, что говорили "о разном"

Александр Лукашенко говорит, что в годовщину полномасштабного вторжения они с Владимиром Путиным долго разговаривали "о разном". Наверное, размышлять о том, почему не удалось захватить Киев за 3 дня, считали сколько раз менялись планы войны, чтобы каждый раз говорить, что все по плану и, вероятно, представляли будущую ответственность за содеянное.

Открою секрет, вчера вечером мы с ним (Путиным – 24 Канал) долго говорили на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда так было,

– говорит Лукашенко.

Хочется верить, что на трибунале белорусский диктатор будет говорить так же.

Роль Беларуси в первые дни российского вторжения

24 февраля 2022 года российские войска пошли в наступление с территории Беларуси – с Чернобыльской зоны отчуждения на Киев. Захватчикам удалось оккупировать часть области, в том числе Ирпень, Бучу, Гостомель, Бородянку, Дымер, Макаров и приблизится к столице с северо-западной стороны, однако украинские воины остановили вражеское наступление и нанесли поражение оккупантам во время битвы за Мощун под Киевом.

В начале апреля территория Киевщины, а также Черниговщины и Сумщины были освобождены от оккупантов. Однако с территории Беларуси вражеские войска нанесли немало ракетных ударов, в том числе массированных.

Режим Лукашенко всячески поддерживает войну на Украине, но сам диктатор пытается избежать непосредственного участия. В преддверии годовщины вторжения он выдал заявление о том, что якобы "какие-то генералы" и, по его словам, "на коленях" умоляли "остановить войну". После этого он позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и уговорил его прислать делегацию для первых "мирных переговоров". На эти слова довольно остро отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, который заинтриговал компроматом Лукашенко.