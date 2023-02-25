Про це заявив сам Лукашенко, якого цитують пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що пресслужби обох диктаторів офіційно про їхню розмову не повідомляли.

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Лукашенко каже, що говорили "про різне"

Алєксандр Лукашенко каже, що в роковини повномасштабного вторгнення вони з Владіміром Путіним довго розмовляли "про різне". Мабуть, розмірковувати про те, чому не вдалося захопити Київ за 3 дні, рахували скільки разів змінювалися плани війни, щоб щоразу казати, що все за планом і, мабуть, уявляли майбутню відповідальність за скоєне.

Відкрию секрет, вчора ввечері ми з ним (Путіним – 24 Канал) довго говорили на різні теми. Слухайте, у нас стосунки дай Боже, щоб завжди так було,

– каже Лукашенко.

Хочеться вірити, що на трибуналі білоруський диктатор говоритиме так само.

Роль Білорусі в перші дні російського вторгнення

24 лютого 2022 року російські війська пішли у наступ з території Білорусі – через Чорнобильську зону відчуження на Київ. Загарбникам вдалося окупувати частину області, зокрема Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Димер, Макарів й наблизиТися до столиці з північно-західного боку, однак українські воїни зупинили ворожий наступ та завдали поразки окупантам під час битви за Мощун під Києвом.

На початку квітня територія Київщини, а також Чернігівщини й Сумщини були звільнені від окупантів. Проте з території Білорусі ворожі війська завдали чимало ракетних ударів, зокрема й масованих.

Режим Лукашенка всіляко підтримує війну в Україні, але сам диктатор намагається уникнути безпосередньої участі. Напередодні роковин вторгнення він видав заяву про те, що нібито "якісь генерали" і, за його словами, "на колінах" благали "зупинити війну". Після цього він подзвонив Президенту України Володимиру Зеленському і вмовив його прислати делегацію для перших "мирних перемовин". На ці слова доволі гостро відреагував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, який заінтригував компроматом на Лукашенка.