Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий пояснил "24 Каналу", что в ближайшие дни следует ожидать совместного заявления Москвы и Минска.

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Почему Лукашенко молчит об Украине?

Лукашенко встречался с премьер-министром Беларуси, где говорил о Таджикистане и России. Вопрос об Украине и внешних угрозах он почему-то не поднимал.

В любом случае, сейчас он очень быстро отправился в турне, и у него нет времени на такие глупости, как это себе некоторые представляют. У Лукашенко свои дела. Плюс Россия пригласила его обсудить общие темы и, как минимум, определить общую позицию — я уверен, чтобы дать отпор украинцам,

– сказал Городницкий.

Эксперт предположил, что уже в ближайшее время стоит ожидать какого-то совместного ответа от Лукашенко и России — возможно, они снова будут "сидеть на скамейке", как это было год назад, и в итоге выпустят ещё какой-нибудь бред.

А потом, если гипотетически произойдет уничтожение именно этих ретрансляционных башен или передатчиков, возможно, они даже будут рассказывать, что именно это и спровоцировало "включение" Беларуси в конфликт – и теперь оттуда могут официально летать российские дроны.

Лавров уже попытался ответить вместо Лукашенко, заявив, что они будут защищать Беларусь как "союзное государство", но стоит напомнить, чем это закончилось для всех предыдущих союзников России, которых она якобы "защищала".

Готовят ли Лукашенко и Путин совместный ответ Украине: смотрите в видео