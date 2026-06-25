Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що найближчими днями варто очікувати спільну заяву Москви та Мінська.

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Чому Лукашенко мовчить про Україну?

Лукашенко зустрічався з прем'єр-міністром Білорусі, де говорив про Таджикистан та Росію. Питання України та зовнішніх загроз він чомусь не підіймав.

У будь-якому випадку, зараз він дуже швидко поїхав у турне, і в нього немає часу на такі дурниці, як це собі дехто уявляє. У Лукашенка свої справи. Плюс Росія запросила його обговорити спільні теми та, як мінімум, визначити спільну позицію – я впевнений, аби дати відсіч українцям,

– сказав Городницький.

Експерт припустив, що вже незабаром варто очікувати якусь спільну відповідь від Лукашенка й Росії – можливо, вони знову "сидітимуть на лавочці", як це було рік тому, і зрештою видадуть ще якусь маячню.

А потім, якщо гіпотетично відбудеться знищення саме цих ретрансляційних веж чи передавачів, можливо, вони навіть будуть розповідати, що це й спровокувало "долучення" Білорусі до конфлікту – і тепер звідти можуть офіційно летіти російські дрони.

Лавров уже спробував відповісти замість Лукашенка, заявивши, що вони будуть захищати Білорусь як "союзну державу", але варто нагадати, чим це закінчилося для всіх попередніх союзників Росії, яких вона нібито "захищала".

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