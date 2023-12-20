Лукашенко пытается найти другую точку опоры: испортились ли его отношения с Путиным

В начале декабря Александр Лукашенко был в ОАЭ, посетил некоторые страны Африки и активно пытается наладить сотрудничество с Китаем. Таким образом самопровозглашенный белорусский президент ищет новую точку опоры вместо России.

Его отношения с Владимиром Путиным "находятся в наиболее холодной фазе взаимодействия". Об этом 24 Каналу отметил руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Сотрудничество Путина и Лукашенко

Россия пока не рассматривает Беларусь как плацдарм для наступления на Украину, считает Павел Латушко. Более того – отношения двух диктаторов фактически находятся "в наиболее холодной фазе взаимодействия".

"У Лукашенко проблемы с торгово-экономическими отношениями. Путин идет на определенные уступки – перенесена выплата кредита до 2029 года, но до сих пор не решен вопрос с атомной электростанцией. Есть вопрос с поставками сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас не наблюдается такого масштабного взаимодействия Лукашенко-Путин" , – подчеркнул он.

Поэтому белорусский диктатор отправился в турне в ОАЭ, страны Африки, а Китай рассматривает первым потенциальным партнером. В дальнейшем показательным в сотрудничестве Лукашенко и Путина может стать встреча перед новым годом.

"Путин собирает глав СНГ. Будет ли двусторонняя встреча (Путина и Лукашенко – 24 Канал) – вопрос. Даже после ОДКБ встречи не было. Лукашенко в машину к Путину запрыгивал, чтобы поговорить", – напомнил Павел Латушко.

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