Лукашенко излучает панический страх
Источник:фейсбук Петра Олещука
Недавно Лукашенко дал интервью, в котором очень неуклюже притворялся дурачком. Мол, войны с Украиной он не хочет, о замыслах и действиях Путина ничего не знает, и вообще – он за мир…
Берии это бы понравилось
На этом фоне "белорусский парламент" принимает все более и более "интересные" нормы.
Читайте также Чтобы признать квазиреспублики: делегация из Беларуси готовится поехать в Донецк и Луганск
От смертной казни за "попытку организации (!) теракта" и до разрешения на применение военной техники против акций протеста.
Диктатор боится
Очевидно, банда Лукашенко планирует расстреливать недовольных в лесополосах и давить их танками.
Это просто очень сильный страх старого диктатора, понимающего приближение своего конца, поэтому стремится всех запугать, и попытаться удержаться на страхе.
Хотя ужас он излучает сам. Даже можно почувствовать смрад этого страха через монитор.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: