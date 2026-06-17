От испуга всё перепутал, – политтехнолог объяснил, почему Лукашенко извинился перед Зеленским

Александр Лукашенко резко изменил риторику в отношении войны в Украине. В частности, он признал, что Беларусь уязвима перед возможными ударами со стороны Украины. Также Лукашенко извинился перед Владимиром Зеленским за свои оскорбительные высказывания в его адрес. Все это свидетельствует об определенных процессах, происходящих в Беларуси.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что именно это повлияло на позицию Александра Лукашенко в отношении Украины. По его мнению, это является результатом "дипломатической работы", которую проводит Киев.

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Лукашенко продемонстрировал, что всё понял

Загородний считает, что когда в стране есть мощная армия и волевое руководство, способное отдать приказ о ликвидации врагов за пределами нашего государства, то сразу соседи начинают относиться к тебе с уважением.

Почему Лукашенко извинился перед Зеленским: смотрите видео

"Также Лукашенко сказал о том, что Украина уже наметила "500 целей на территории Беларуси". Он также упомянул, что мы знаем, где он находится. Хотя ему об этом никто не говорил. А о "500 целях" сказал "Мадяр", но Лукашенко от испуга всё перепутал. И теперь он извиняется на всякий случай уже и перед Зеленским", – отметил политтехнолог.

К слову. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" предупредил, что в случае возникновения угрозы со стороны Беларуси СБС готовы нанести удары дронами по территории страны. "Мадяр" подчеркнул, что у него "первые 500 целей уже на карандаше".

Самопровозглашённый президент понимает, что Беларусь простреливается вдоль и поперек. Также он видит, что и украинские ракеты уже летают. Поэтому, по мнению Загороднего, очевидно, что атаки Украины по российской территории дают результат. Также на позицию Беларуси, вероятно, повлиял Китай, который предупредил Лукашенко, что ему не нужно никуда вмешиваться.

Вот так профилактически ведётся "дипломатическая работа", за которой стоят армия, спецслужбы, собственный ВПК и определённые для возможных атак цели. Поэтому Лукашенко продемонстрировал, что он всё понимает,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Кроме того, по мнению политтехнолога, важную роль сыграла позиция белорусского народа, который также против вовлечения Беларуси в российско-украинскую войну. Очевидно, Лукашенко ознакомился с результатами соответствующих соцопросов и сделал выводы.

Напомним, что самопровозглашённый президент Беларуси дал интервью телеканалу Al Arabiya, в котором отметил, что Минск не хочет воевать. Он признал, что в случае, если со стороны Украины начнутся такие же атаки на Беларусь, какие сейчас осуществляются против России, белорусская территория окажется очень уязвимой.

Лукашенко также понимает, что важная белорусская инфраструктура, в частности производственные и логистические объекты, вероятно, станет мишенью для ударов Украины.

Кроме того, Лукашенко извинился перед Зеленским за свои резкие высказывания в адрес украинского президента. По его словам, вероятно, не стоило так высказываться в отношении Зеленского, учитывая, что "он все-таки воюет". Лукашенко добавил, что украинский президент прекрасно понимает, что "со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит".