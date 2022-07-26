лукашенко цинично заявил, что Украина сама поджигает свои поля для "страшной картины"

белорусский диктатор с первых дней войны определил, что поддерживает путина. Однако сейчас его цинизм переходит любые границы. лукашенко лжет, что Украина сама поджигает свои поля.

Ложь лукашенко достигает маразматического уровня

Таким образом, по словам маразматика, Украина хочет создать ужасную картинку. Правда в том, что нам ее создавать не нужно, это наша страшная реальность, которая может обернуться кризисом и голодом для мира.

Внимание После ударов по Одесскому порту США разрабатывают план "Б" по вывозу украинского зерна

Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради ужасной картинки, никому не добавляют оптимизма,

– заявил лукашенко.

Манипуляции и устрашения, как механизм давления

Бешеный диктатор продолжает спекулировать и пугает Запад, что "зима близко". Мол, именно санкции поставили многие страны за предел выживания.

Бездумные санкционные ограничения на минеральные удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима,

– добавил лукашенко.

россия сжигает украинское зерно прямо на полях

Кроме того, что российские оккупанты воруют украинское зерно, вывозят его и незаконно продают, они решили жечь его прямо на полях.

Уже выросший урожай горит в результате попадания российских снарядов. Так, большие пожары загорелись на полях в Харьковской и Херсонской областях.

По теме Черная выжженная земля: как выглядит "урожай" пшеницы после прихода оккупантов

Больше об этом – аграрии Николаевщины под обстрелами собирают урожай: