Брехня лукашенка сягає маразматичного рівня

Таким чином, за словами маразматика, Україна хоче створити жахливу картинку. Правда ж у тому, що нам її створювати не потрібно, це наша страшна реальність, яка наразі може обернутись кризою та голодом для світу.

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Критична ситуація на світовому продовольчому ринку тільки посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради жахливої ​​картинки, нікому не додають оптимізму,

– заявив лукашенко.

Маніпуляції та залякування, як механізм тиску

Скажений диктатор продовжує спекулювати та лякає Захід, що "зима близько". Мовляв, саме санкції поставили багато країн за межу виживання.

Бездумні санкційні обмеження на мінеральні добрива, енергоносії та розрив звичних транспортних зв'язків поставили багато країн на межу виживання. Зима близько. І для тих, хто не зможе себе прогодувати, це буде холодна та голодна зима,

– додав лукашенко.

росія палить українське зерно просто на полях

Окрім того, що російські окупанти крадуть українське зерно, вивозять його та незаконно продають, вони вирішили палити його прямо на полях.

Уже зрощений врожай горить внаслідок потрапляння російських снарядів. Так великі пожежі зайнялись на полях у Харківській та Херсонській областях.

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