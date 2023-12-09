Лукашенко строит собственную империю: зачем он встречался с Си

Александр Лукашенко отправился в неожиданное турне. 8 декабря он посетил ОАЭ, где встретился с президентом страны. А уже на следующий день прилетел в Гвинею.

Самопровозглашенный белорусский президент налаживает связи за границей, чтобы в случае чего было куда бежать и откуда получать деньги. Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Турне Лукашенко

На встрече в ОАЭ с руководителями страны вместе с Лукашенко были его сыновья и не было представителей правительства, на что обратил внимание Павел Латушко. То есть, диктатор мог обсуждать исключительно собственный бизнес.

"Там не говорилось об инвестиционных проектах", – отметил он.

Далее Лукашенко поехал в страны Африки. 9 декабря прибыл в Гвинею и может еще посетить Зимбабве и Мозамбик. Это фактическое строительство его финансово-промышленной империи, которая пригодится ему, когда придется бежать из Беларуси.

В ОАЭ – деньги. А в странах Африки – предприятия по добыче золота, алмазов, нефти. Вся эта дельта остается в руках самой богатой семьи Беларуси – Лукашенко,

– объяснил Латушко.

Ну а встречу с Си Цзиньпином Лукашенко использовал в своих политических интересах. Поскольку ему важна поддержка Китая на выборах и в то же время важно сохранить баланс с Россией.

"У Лукашенко давние отношения с Си. Ему была важна эта встреча. Лукашенко ведет миграционную войну – это раздражает Китай. Он дал согласие на размещение тактического ядерного оружия – это противоречит политике Китая по ядерному нераспространению. Поэтому ему дали сигнал и он быстро приехал извиняться", – добавил Павел Латушко.

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