Лукашенко может использовать российские войска для шантажа Украины, – Тихановская

Присутствие войск России в Беларуси Александр Лукашенко может использовать для давления на Украину и западных соседей. Угрозы могут быть самые разнообразные.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время встречи с общественностью в Нью-Йорке. Увидеться с ней пришло около полутысячи белорусов, живущих в США.

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"Режим (Лукашенко – 24 канал) может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины", – подчеркнула Тихановская.

Белорусская политик убеждена, что войска России не угрожают демократическим изменениям в стране. Совместные военные учения там проводят довольно часто.

Поддержка Украины

На территории Беларуси в сентябре 2021 года состоятся масштабные военные учения "Запад-2021". Их будет проводит Беларусь совместно с Россией. В Украине и Европе считают это событие потенциальной угрозой и шагом на пути поглощения Кремлем Беларуси.

Тихановская заметила, что украинцы поддерживают белорусскую оппозицию. В частности, принимают переселенцев и предоставляют им возможность трудоустраиваться. В то же время официальную позицию Украина выражает осторожно, так как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко склонен к шантажу.

Мы чувствуем эту поддержку, у нас происходит общение на высоком уровне с представителями Украины, понемногу укрепляем эту связь и в дальнейшем,

– добавила она.

Визит Светланы Тихановской в США: что известно

Лидер белорусской оппозиции прибыла в Вашингтон 18 июля 2021 года.

Рабочий визит длился с 19 по 25 июля. За это время Тихановская провела ряд встреч с представителями власти и белорусской общины в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, экс-госсекретарем США Мадлен Олбрайт, сенаторами и конгрессменами.

В Палате представителей США создали белорусский кокус – группу конгрессменов, которые будут работать по теме Беларуси.

Оппозиционерка встретилась также с послами и главами миссий всех 27 стран Евросоюза и послом США Джули Фишер.

Команда Тихановской призвала делегировать наблюдателей в тюрьмы Беларуси, поскольку пандемию там используют как биологическое оружие.

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