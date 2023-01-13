Военный комиссар заявил, что Беларусь может закрыть границы для мужчин: режим уже отрицает

Военные заявляют, что режим диктатора Лукашенко готовится к закрытию границ для мужчин, не прошедших все необходимые военные проверки. В то же время, на официальном уровне белорусские чиновники отказываются это признавать.

Недавно появилась информация о том, что Беларусь привела в боевую готовность артиллерийские части. Кроме того, военный комиссар Брестской области Олег Коновалов констатировал, что после завершения сверки данных в регионе власти уточнили информацию о 97% военнообязанных. Это свидетельствует о том, что Беларусь, вероятно, готовится к военным действиям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусских чиновников.

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Несогласных с режимом ожидает наказание

Также Коновалом рассказал, что ожидает тех нескольких процентов военнообязанных, которых не проверили. Военный предположил, что в ближайшей перспективе Лукашенко может закрыть границы для таких граждан.

Относительно тех неполных 3%, которые не прошли сверку, до конца января (2023 года – 24 Канал) мы готовы поработать с этими людьми. Ну а начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверки, очевидно, будут применены ограничения на выезд из Беларуси и, возможно, какие-то еще ограничения.

– сказал он.

Отметим, что провести сверку данных военнообязанных еще в начале октября 2022 поручил сам Александр Лукашенко. Эти мероприятия завершились относительно недавно – 7 января.

Что сказали на это в министерстве обороны Беларуси

В минобороны страны государства-прихвостня России заявляют, что в этих мероприятиях приняли участие 95% военнообязанных. Также там заверили, что проверки носят исключительно плановый характер и "работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической ситуации".

Однако СМИ акцентируют внимание на том, что такой масштабной сверки данных в последние годы в Беларуси не было.

В Беларуси завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года. Граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мерам по укреплению обороноспособности государства,

– говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что нельзя игнорировать возможность нового наступления на Украину с севера Он вспомнил, что в четверг, 12 января, в Беларусь прибыла комиссия минобороны России, чтобы проверить свои войска.