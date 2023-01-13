Нещодавно з'явилась інформація про те, що Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини. Окрім того, військовий комісар Брестській області Олег Коновалов констатував, що після завершення звірки даних у регіоні влада уточнила інформацію щодо 97% військовозобов'язаних. Це свідчить про те, що Білорусь, ймовірно, готується до воєнних дій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на білоруських чиновників.

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Незгодних з режимом очікує покарання

Також Коновалом розповів, що очікує на тих декількох відсотків військовозобов'язаних, яких не перевірили. Військовий припустив, що у недалекій перспективі Лукашенко може закрити кордони для таких громадян.

Щодо тих неповних 3%, які не пройшли звіряння, до кінця січня (2023 року – 24 Канал) ми готові попрацювати з цими людьми. Ну, а починаючи з лютого місяця, для тих людей, які не пройшли звіряння, очевидно, будуть застосовані обмеження на виїзд з Білорусі й, можливо, якісь ще обмеження,

– сказав він.

Зазначмо, що провести звірку даних військовозобов'язаних ще на початку жовтня 2022 року доручив сам Алєксандр Лукашенко. Ці заходи завершились відносно нещодавно – 7 січня.

Що сказали на це у міністерстві оборони Білорусі

У міноборони країни держави-посіпаки Росії заявляють, що у цих заходах взяли участь 95% військовозобов'язаних. Також там запевнили, що перевірки мають винятково плановий характер та "робота дозволила уточнити в громадян інформацію, необхідну в умовах військово-політичної ситуації, що складається".

Однак ЗМІ акцентують на тому, що такої масштабної звірки даних останніми роками в Білорусі не було.

У Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися з середини жовтня по грудень 2022 року. Громадяни нашої країни з розумінням поставилися до заходів щодо зміцнення обороноздатності держави,

– йдеться у заяві пресслужби.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що не можна ігнорувати можливість нового наступу на Україну з півночі. Він згадав, що у четвер, 12 січня, до Білорусі прибула комісія міноборони Росії, аби перевірити там свої війська.