Надеется пережить Путина, – Яковенко разобрал последние заявления Лукашенко

Лукашенко заговорил о необходимости мира в Украине. Интересно, что с подобными заявлениями Лукашенко пришел тогда, когда россияне провалили оборону во время операции ВСУ на Курщине.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко уже понимает, что надеяться на Путина трудно.

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Лукашенко стал "голубем"

Яковенко отметил, что Лукашенко решил стать голубем мира. Однако в том голубятне уже тесно. Там и Орбан, и Си, и бразильский президент, и африканские лидеры, и оппозиционеры. Интересно, что Лукашенко всегда тонко чувствует ситуацию, и несмотря на недостаток ресурсов, тотальную зависимость от России, ему всегда удавалось балансировать.

В свое время это было балансирование между Евросоюзом и Россией. Сейчас между Китаем и Россией. Он быстро сориентировался. Сейчас он пытается отстраниться от России. Он не чувствует себя в едином союзном государстве. Он уже выступает в роли арбитра, отдельного от Путина и России,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Путину нужны переговоры

По его словам, Путин и сам ранее говорил о необходимости переговоров. Однако после провала России на Курщине, Путину сейчас не подобает говорить именно о переговорах. Однако вряд ли именно Путин дал указание Лукашенко заговорить об этом.

"Лукашенко – барометр. Он как флюгер. Понимает, что рядом с Путиным находиться более опасно. А Лукашенко очень надеется сейчас пережить режим Путина", – подчеркнул Яковенко.