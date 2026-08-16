Соответствующие заявления, распространенные пресс-службой диктатора, прозвучали 15 августа во время торжественного открытия IX Международного фестиваля этнокультурных традиций "Клич Палесся", собравшего более 50 тысяч гостей в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области.

Какую версию происхождения славян выдвинул диктатор?

Выступая с трибуны на фоне природы белорусского Полесья, Лукашенко безапелляционно заявил, что именно этот регион является колыбелью всего славянского мира.

"По утверждению историков, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и болот, природной красоты – наши корни нашего большого народа", – подчеркнул диктатор.

Развивая свою мысль об уникальности местного населения, Лукашенко рассказал присутствующим, что в полишчуках сосредоточены все лучшие качества белорусов.

Следуя этой логике, он пришел к выводу, что сами белорусы лучше остальных славян, и прежде всего – россиян. "Белорусы – это выносливые, крепкие люди. Хотя я иногда говорю россиянам, что белорусы – это "россияне со знаком качества", некоторые из них даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не устоишь, почему тут обижаться?" – заявил он.

Что на самом деле известно о происхождении славян?

Стоит отметить, что исторические фантазии белорусского диктатора противоречат общепринятым научным данным. Согласно наиболее обоснованной версии, прародина славян располагалась в зоне между средним течением Днепра, в районе современного Киева, и бассейном реки Вислы на территории современной Польши.

Полесье и Припятские болота действительно считаются одними из возможных мест формирования славянских племен, но отнюдь не единственными.

Что сказал Лукашенко о войне и границе?

Пытаясь создать образ миротворца, Александр Лукашенко также затронул тему войны в Украине. Он в очередной раз заверил белорусских военных, что их не отправят на фронт, зато украинцев в своей речи диктатор назвал "беднягами".

Диктатор подчеркнул, что Беларуси не нужна война, и добавил, что недавно встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он предупредил Киев об опасности втягивания Беларуси в войну, призвал договариваться "по-человечески" и якобы получил ответ о понимании его позиции.

Однако миролюбивая риторика на этнофестивалях резко контрастирует с реальными действиями режима на южных границах. Пока Лукашенко рассказывает о общих корнях, в Гомельской области , всего в 40 километрах от границы с Украиной, продолжается активная фаза формирования новой 37-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций ВС РБ.

Как подтвердил в начале августа командующий ССО полковник Александр Иллюкевич, на данный момент уже полностью укомплектован офицерский состав и набран первый батальон.