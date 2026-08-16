Відповідні тези, поширені пресслужбою диктатора, пролунали 15 серпня під час урочистого відкриття IX Міжнародного фестивалю етнокультурних традицій "Кліч Палесся", що зібрав понад 50 тисяч гостей в агромістечку Лясковичі Петриковського району Гомельської області.

Яку версію походження слов'ян висунув диктатор?

Виступаючи з трибуни на тлі природи білоруського Полісся, Лукашенко безапеляційно заявив, що саме цей регіон є колискою всього слов'янського світу.

"За твердженням істориків, Полісся – прабатьківщина слов'ян. Звідси наші витоки. Тут, на цих крутих берегах повноводної Прип'яті, серед безкрайніх дібров і боліт, природної краси – наші корені нашого великого народу", – наголосив диктатор.

Розвиваючи свою думку про унікальність місцевого населення, Лукашенко розповів присутнім, що в поліщуках зосереджені всі найкращі якості білорусів.

Слідуючи цій логіці, він дійшов висновку, що самі білоруси є кращими за решту слов'ян, і насамперед – за росіян. "Білоруси – це витривалі, міцні люди. Хоча я іноді кажу росіянам, що білоруси – це "росіяни зі знаком якості", деякі з них навіть ображаються. Я кажу: ну, проти історії не встоїш, чого тут ображатися?" – заявив він.

Що насправді відомо про походження слов'ян?

Варто зазначити, що історичні фантазії білоруського диктатора суперечать загальноприйнятим науковим даним. Згідно з найбільш обґрунтованою версією, прабатьківщина слов'ян розташовувалася в зоні між середньою течією Дніпра, в районі сучасного Києва, та басейном річки Вісли на території сучасної Польщі.

Полісся та Прип'ятські болота дійсно вважаються одними з можливих місць формування слов'янських племен, але аж ніяк не єдиними.

Що сказав Лукашенко про війну та кордон?

Намагаючись створити образ миротворця, Олександр Лукашенко також торкнувся теми війни в Україні. Він вкотре запевнив білоруських військових, що їх не відправлять на фронт, натомість українців у своїй промові диктатор назвав "бідолагами".

Диктатор підкреслив, що Білорусі не потрібна війна, і додав, що нещодавно зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського. За його словами, він попередив Київ про небезпеку втягування Білорусі у війну, закликав домовлятися "по-людськи" та нібито отримав відповідь про розуміння його позиції.

Однак миролюбна риторика на етнофестивалях різко контрастує з реальними діями режиму на південних кордонах. Поки Лукашенко розповідає про спільне коріння, у Гомельській області , всього за 40 кілометрів від кордону з Україною, триває активна фаза формування нової 37-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Сил спеціальних операцій ЗС РБ.

Як підтвердив на початку серпня командувач ССО полковник Олександр Іллюкевич, наразі вже повністю укомплектовано офіцерський склад та набрано перший батальйон.