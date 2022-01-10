Лукашенко назвал следующую постсоветскую страну, где может начаться "новый Казахстан"

Александр Лукашенко призвал помочь еще одной стране на фоне событий в Казахстане. Самопровозглашенный президент Беларуси в этом контексте упомянул о Таджикистане.

Такое заявление Лукашенко сделал во время онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Важно Путин пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ выведут из Казахстана

Глава Беларуси заявил, что президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной.

Хорошая возможность сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном,

– заявил Лукашенко.

По его словам, примерно 200 рейсов понадобилось для того, чтобы перебросить технику в Казахстан.

"Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", – заявил президент Беларуси.

Не Казахстаном единым

По мнению Лукашенко, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но и на Узбекистан.

Необходимо своевременно раскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. В Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку,

– подчеркнул глава Беларуси.

Он добавил, что Беларусь всегда будет верна тем договоренностям, которые были достигнуты.

"Миротворцы" ОДКБ в Казахстане: что известно

В разгар протестов и волнений в Казахстане, спровоцированных ростом цен на сжиженный газ, президент Касым-Жомарт Токаев призвал ввести в страну "миротворцев" Организации договора о коллективной безопасности, на что ее руководство быстро согласилось.

Россия направила в Казахстан свои войска: со следующего дня Россия начала вводить свои войска. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Некоторые эксперты опасаются, что такое решение приведет к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны.