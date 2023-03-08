Лукашенко сделал новый шаг к зависимости от Путина, – Яковенко об оскорблениях в сторону Зеленского
Александр Лукашенко во время последнего выступления набросился на Владимира Зеленского с обвинениями и даже назвал его "гнидой". Это очередная попытка самопровозглашенного лидера Беларуси угодить Кремлю.
Более того, этот инцидент является демонстрацией того, что Лукашенко практически разрывает отношения и возможности их урегулировать между Минском и Киевом. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Лукашенко превращается в "карманного" диктатора Путина
Это новый шаг в сторону разрыва отношений с Киевом и попытка доказать свою лояльность Путину – еще один шаг в сторону превращения Лукашенко в "карманного" диктатора Путина,
– заметил российский оппозиционный журналист.
В то же время, последний барьер, который самопровозглашенный президент Беларуси никогда не преодолеет – введение белорусских войск на территорию Украины. Этот сценарий маловероятен, поскольку это означает фактически уничтожение силовых структур в Беларуси. А также превращение Лукашенко в человека, который будет полностью зависеть от Путина.
Яковенко об оскорблениях Лукашенко в сторону Зеленского: смотрите видео
"Этого не будет, но еще один шаг в сторону зависимости от Путина он предпринял, полностью разорвал возможность каких-либо отношений с Киевом", – сказал российский оппозиционный журналист.
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Что известно об истерике Лукашенко: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что российский самолет-разведчик ДРЛС А-50 получил повреждение в результате атаки на него на аэродроме в Мачулищах. Лукашенко обвинил в этом Украину.
- Более того, он заявил, что этот "террористический акт" согласовал якобы президент Владимир Зеленский и обозвал его "гнидой".
- В МИД Украины отреагировали на позорное заявление Лукашенко о Владимире Зеленском. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что этот грубый выпад в адрес президента Украины – это акт бессилия самопровозглашенного лидера Беларуси.
- Руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк простыми словами объяснил Лукашенко, в чем ошибочность его заявлений о якобы причастности Украины к "хлопку" в Мачулищах. Он сделал это посредством истолкования дефиниций.