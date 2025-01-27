Лукашенко заявил, что "вообще не хотел" идти на выборы: бессмысленный месседж мог иметь интересную цель

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал, что "вообще не хотел" идти на выборы. Таким образом он хотел проверить свое окружение на лояльность.

На самом же деле, Лукашенко покинет пост президента лишь в 2 случаях. Подробнее 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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Что означал бессмысленный месседж Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что будто вообще не хотел идти на президентские выборы. Он намеренно спровоцировал эту ситуацию, чтобы все ему сказали вроде "куда же мы без вас, мы же ваши дети".

По словам Латушко, это такой психологический трюк для проверки своего окружения на лояльность.

Этот "усатый недочеловек" уйдет от власти только тогда, когда его вынесут ногами вперед или если он действительно уже не сможет управлять страной и его будут возить на кресле колесном. Тогда он передаст власть своему сыну (Николаю Лукашенко – 24 Канал),

– пояснил Павел Латушко.

Лукашенко также заявил, что готов найти наследника среди высших должностных лиц. Однако он никому не верит и на примере Казахстана понимает, что как только появится преемник, можно всего остаться и даже сесть в тюрьму.

Напомним, 26 января в Беларуси стартовали так называемые президентские выборы. Лидирует Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал свою реакцию. "Только 87,6% белорусов любят своего бацьку?! Остальные поместится в тюрьмах?", – написал польский министр.