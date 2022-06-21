Лукашенко не ждет ничего хорошего от этого, – Пионтковский о визите Путина в Беларусь

Российский диктатор Владимир Путин посетит "в гости" Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси не ожидает от этого ничего хорошего.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Лукашенко находится сейчас в очень тяжелом положении.

Внимание Лукашенко никогда не даст приказ белорусам напасть на Украину, – Пионтковский

В диапазоне его бесконечных колебаний, Лукашенко не ждет ничего хорошего от этого визита Путина в Гродно,

– считает публицист.

И даже тот факт, что белорусский глава не посетил питерский форум – это тоже определенная дерзость с его стороны. Однако не в смысле "благородного жеста", у Лукашенко это "лакейская дерзость", считает Пионтковский.

Лукашенко не отдаст приказ белорусам напасть на Украину

Также Пионтковский сказал, что самопровозглашенному главе Беларуси Александру Лукашенко никогда не удастся отважиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Даже несмотря на то, что лично Путин решил вылезти из бункера и наведаться к нему "в гости".

Путин впервые за время полномасштабного вторжения уедет за границу . Он направится в белорусский город Гродно. Там Путин собирается посетить форум регионов "Союзного государства", он продлится с 30 июня по 1 июля 2022 года.

А так называемое ополчение он собирает на всякий случай, чтобы иногда русские войска не зашли в Беларусь и не вытеснили его. Дело в том, что белорусский диктатор прекрасно понимает, что его армия сможет вернуть оружие против него.

Зачем Путин едет в Беларусь

У российского диктатора есть запланированная встреча со своим белорусским "коллегой" Александром Лукашенко. Вероятно, Путин спросит его, почему тот до сих пор не напал на Украину, а Лукашенко попытается найти какую-то отговорку, потому что боится потерять свою армию. Кроме того, он переживает за бурную реакцию общества, которое и без того не питает к нему большой симпатии.

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