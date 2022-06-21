Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зауважив, що Лукашенко перебуває зараз у дуже важкому становищі.

Увага Лукашенко ніколи не дасть наказу білорусам напасти на Україну, – Піонтковський

У діапазоні його нескінченних коливань, Лукашенко не чекає нічого доброго від цього візиту Путіна у Гродне не чекає,

– вважає публіцист.

І навіть той факт, що білоруський глава не відвідав пітерський форум – це теж певна зухвалість з його боку. Однак не у сенсі "благородного жесту", у Лукашенка – це "лакейська зухвалість", вважає Піонтковський.

Лукашенко не віддасть наказу білорусам напасти на Україну

Також Піонтковський сказав, що самопроголошеному главі Білорусі Олександру Лукашенку ніколи не вдасться наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Навіть попри те, що особисто Путін вирішив вилізти з бункера й навідатись до нього "в гості".

Довідка. Путін вперше за час повномасштабного вторгнення поїде за кордон . Він попрямує аж у білоруське місто Гродно. Там Путін збирається відвідати форум регіонів "Союзної держави", він триватиме з 30 червня по 1 липня 2022 року.

А так зване ополчення він збирає про всяк випадок, щоб часом російські війська не зайшли в Білорусь й не витіснили його. Річ у тім, що білоруський диктатор чудово розуміє, що його ж армія зможе повернути зброю проти нього.

Навіщо Путін їде до Білорусі

Російський диктатор має заплановану зустріч зі своїм білоруським "колегою" Олександром Лукашенком. Вірогідно, Путін спитає в нього, чому той досі не напав на Україну, а Лукашенко спробує знайти якусь відмовку, адже боїться втратити свою армію. Крім того, він переживає за бурхливу реакцію суспільства, яке й так не плекає до нього великої симпатії.

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