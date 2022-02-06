Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что война Украины против России и ее союзников будет длиться всего 3 – 4 дня. Ведь "там некому будет против нас воевать".

Лукашенко в очередной раз повторил тезисы российской пропаганды по поводу вероятной войны в комментарии главному прислужнику Путина Владимиру Соловьеву. В то же время он не упустил случая пригрозить Западу.

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"Нас лучше не трогать"

По мнению диктатора, полномасштабной войны в Европе не будет. В подтверждение этих слов политик подчеркнул: "Слишком комфортно мы живем. Комфорт – это очень важно…"

В то же время, Лукашенко добавил, что на Западе понимают якобы бесперспективность войны с силами Организации Договора о коллективной безопасности.

"ОДКБ (в Казахстане – 24 канал), что показало? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять возле Ла-Манша … Сил сколько там у нас было? Всего ничего, но мы показали. А если бы надо, там бы увеличились эти силы. Мы у Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль", – заявил он.

Самопровозглашенный президент считает, что в Европе будет проще.

Они что этого не видят? Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-либо оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте,

– подчеркнул Лукашенко.

"Украина никогда с нами не будет воевать"

Пропагандист Соловьев отметил, что Запад не хочет воевать с ОДКБ, а якобы планирует спровоцировать конфликт с Украиной. С таким утверждением согласился Лукашенко.

Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет продолжаться, ну максимум 3 – 4 дня. Там некому будет против нас воевать,

– считает он.

Кроме того, Лукашенко, очевидно, вспомнил один из пропагандистских сюжетов и выдал, что вроде бы украинцы тренируются с деревянными автоматами. В то же время он, вероятно, намекнул, что у украинских учений нет никакого веса и даже он может снять подобный эффектный сюжет.

"Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировки и покажем", — предложил Соловьеву Лукашенко.

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Эскалация конфликта между Украиной и Россией: главное

Россия уже несколько месяцев стягивает войска к границе с Украиной. Ряд западных СМИ неоднократно писал о планах Кремля начать вторжение в Украину. Называли даже дату полномасштабной оккупации – середина или конец февраля.

Но в Москве от таких заявлений открещиваются. Там подчеркивают, что никакой войны якобы не хотят. В то же время, во всем обвиняют Запад.

Причиной стягивания войск Россия называет проведение учений – в частности, на территории Беларуси и в оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, в Кремле выдвинули ультиматум НАТО о нерасширении и неприятии Украины. Документ назвали "гарантиями безопасности". Однако Альянс на такие условия не согласен.

Недавно российское Минобороны анонсировало обучение в Ростовской области в 50 километрах от украинской границы. Их запланировали на 11 февраля.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать украинскую землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.