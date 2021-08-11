"В долгу не останемся": в Беларуси обещают ответ на санкции США, Канады и Великобритании

Александр Лукашенко отреагировал на санкции США, Канады и Великобритании против Беларуси. Он поручил правительству разработать комплекс дополнительных мер против ограничений.

"Одобрит соответствующие меры", – пресс-секретарь диктатора

Самопровозглашенный президент уже размышляет над тем, как ответить на санкции стран. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Важно США ввели масштабные санкции против Беларуси

Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем соответствующие меры,

– заверила пресс-cекретарь.

Что известно о санкциях против Беларуси

9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси, результаты которых мир не признал, страны ужесточили санкции против режима диктатора.

Президент США Джо Байден издал указ об ограничениях против 21 компании и 23 человек. Кстати, под санкции также попал белорусский национальный олимпийский комитет. Его обвинили в отмывании денег и обходе визовых запретов.

К американским санкциям присоединилась Великобритания. Ограничения касаются торговой, финансовой и авиационной сфер. Их ввели непосредственно против самого Лукашенко, его сына, министров и глав других ведомств.

Ранее в Евросоюзе называли условие, при котором отменят ограничения против Беларуси. Согласно ему, режим Лукашенко должен придерживаться принципов демократии, а также прекратить репрессии. ЕС подчеркнул, что готов помочь стране.

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