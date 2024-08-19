Лукашенко играет с огнем: чем для него могут обернуться попытки обмануть Путина

Александр Лукашенко в последнее время делает громкие заявления о войне между Россией и Украиной. Он отметил, что якобы перебросил треть белорусской армии на границу с Украиной, ведь Киев там сосредоточил 120 тысяч своих войск.

Однако заявления Лукашенко опровергает ГПСУ, где отмечают, что его слова не имеют ничего общего с реальностью. По мнению заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павла Латушко, которое он высказал 24 Каналу, самопровозглашенный президент Беларуси обманывает Путина.

Смотрите также Лукашенко цинично заявил, что в Украине бы "очень обрадовались", если бы Россия применила ядерное оружие

Фейковые истории

Ранее Лукашенко рассказывал о якобы сбитии 9 августа части "украинских дронов", которые были запущены в воздушное пространство Беларуси и России. Остальные беспилотники, по его словам, были "переданы" россиянам.

Лукашенко рассказал, что эти "неопознанные НЛО" над территорией Беларуси он якобы "сбил" над Могилевской областью, героически "защищая" Ярославль. Он уже не помнит, сколько их было – то ли 9, то ли 13, то ли "несколько". В то же время показал только обломки в лесу, которые белорусское КГБ само же там и разбросало,

– предположил оппозиционер.

В то же время россияне, которые являются главными союзниками Беларуси, не заявили о том, что эти дроны были сбиты в воздушном пространстве России, с их стороны не было никаких сообщений об этом.

Все это фейковые истории, которыми Лукашенко пытается задурить Путина. Поэтому самопровозглашенный президент Беларуси играет с огнем, и это ему может вернуться в 2025 году, когда в Беларуси должны пройти выборы президента,

– отметил Павел Латушко.

Во время президентской избирательной кампании Лукашенко, по мнению оппозиционного политика, попытается снова "переизбраться".

Тогда в колоде карт Кремля появится карта, в которой будет не обязательно указано имя Лукашенко, а возможно совсем другого кандидата. И таких карт у российских властей уже очень много,

– добавил он.

К слову, оппозиционный телеграм-канал "Беларускі Гаюн" опроверг заявление Лукашенко относительно "украинских дронов" в воздушном пространстве Беларуси. По информации мониторинговой группы, 9 августа 2024 года, во время вылетов белорусской авиации никаких дронов или беспилотников обнаружено не было.