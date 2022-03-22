Лукашенко откровенно говорит, что планирует подзаработать на войне в Украине
Пока Украина борется против российской агрессии, в Беларуси уже придумали, как на этом неплохо заработать. Речь идет о важности посевной, ведь в нашей стране полноценно сделать этого не смогут.
Так, Александр Лукашенко уже откровенно начинает говорить о возможности заработать на войне в Украине. Мол, если в нашей стране не смогут вырастить достаточно зерна для экспорта, то в Беларуси смогут, передают РосСМИ.
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В Беларуси активно займутся посевной
Президент Беларуси убежден, что на фоне событий в Украине чрезвычайно важно успешно провести посевную компанию. "Бацька" убежден, что зерно сегодня – новое золото или нефть. Поэтому важно не упустить момент.
Поскольку один из мировых поставщиков – Украина – вряд ли сможет провести полноценную посевную компанию, цены будут расти и дальше,
– добавил он.
В традиционной манере Лукашенко уже поставил план перед своими подданными. Мол, в 2022 году необходимо будет собрать 9 миллионов тонн зерна.
"Осталось четко выполнять свои задачи на местах. Но, как мне докладывают, некоторые регионы работают слабовато, пока пробуксовывают", – добавил он.
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