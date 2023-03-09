О нем в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Страх связан напрямую с преемником Лукашенко на посту президента.

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Станет ли сын следующим "директором колхоза"

По мнению Олевского, Лукашенко не боится, что его "снесут". Он хочет передать по наследству свое президентское кресло младшему сыну. А Россия может этому помешать, особенно после последних событий – вот в чем его главный страх.

Он тот же директор колхоза, который хочет, чтобы его сын стал директором колхоза. И я уверен, что младший сын готовится к тому, чтобы стать его преемником. Возможно, еще какой-то, но этот в этом смысле Николай,

– подтвердил журналист.

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Как Россия может помешать

Россия по сути оккупировала Беларусь, считает Олевский. И сейчас она может еще сильнее нажать на кнопку контроля. Потому что подрыв самолета в белорусском аэропорту пусть и не напрямую связан с планами Лукашенко, но демонстрирует его неспособность контролировать ситуацию, которая может помешать "президентскому транзиту".

"Путин тоже планирует передавать власть, хоть и не планирует умирать. Но когда он умрет, он будет передавать власть одному из своих многочисленных родственников – детям, внукам", – считает Тимур Олевский.

В чем лицемерие Лукашенко

Олевский уверен, что ситуация с "хлопком" значительно унизила Лукашенко перед Путиным и его собственным народом. Но спикера откровенно поразило лицемерие самопровозглашенного в его истерических заявлениях.

"Он заявляет Зеленскому, что тот повредил российский самолет на территории Беларуси. Страны, с аэродрома которой взлетают российские самолеты и бомбят территории Украины. Я уже не говорю о территории страны, с которой пытались вторгнуться в начале. И не надо говорить, что Беларусь не принимает участие в войне. Наглые заявления", – сказал журналист.

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