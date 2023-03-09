Про нього в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Страх пов’язаний безпосередньо з наступником Лукашенка на посту президента.

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Чи стане син наступним "директором колгоспу"

На думку Олевського, Лукашенко не боїться, що його "знесуть". Він хоче передати у спадок своє президентське крісло молодшому синові. А Росія може цьому завадити, особливо після останніх подій – ось в чому його головний наразі страх.

Він той самий директор колгоспу, який хоче, щоб його син став директором колгоспу. І я впевнений, що молодший син готується до того, аби стати його наступником. Можливо, ще якийсь, але цей у сенсі Микола,

– підтвердив журналіст.

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Як Росія може завадити

Росія по суті окупувала Білорусь, вважає Олевський. І зараз вона може ще сильніше натиснути на кнопку контролю. Бо підрив літака в білоруському аеропорту нехай і не напряму пов’язаний з планами Лукашенка, але демонструє його неспроможність контролювати ситуацію, що може завадити "президентському транзиту".

"Путін теж планує передавати владу, хоч і не планує помирати. Але коли він таки помре, він буде передавати владу одному зі своїх багаточисельних родичів – дітям, онукам", – вважає Тимур Олевський.

У чому ницість Лукашенка

Олевський упевнений, ситуація з "бавовною" значно принизила Лукашенка перед Путінім та його власним народом. Але спікера відверто вразила ницість самопроголошеного в його істеричних заявах.

"Він заявляє Зеленському, що той пошкодив російський літак на території Білорусі. Країни, з аеродрому якої злітають російські літаки та бомблять території України. Я вже не говорю про територію країни, з якої намагалися вторгнутися на початку. І не треба говорити, що Білорусь не бере участі у війні. Нахабні заяви", – сказав журналіст.

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