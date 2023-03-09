Лукашенко – директор колхоза, имеющий один большой страх, – российский оппозиционер назвал его
У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко знатно подгорело после "хлопка" в Мачулищах. Он сделал истерическое заявление, в котором под раздачу даже попал Владимир Зеленский. Впрочем, этот фонтан эмоций прячет в своих водах откровенный страх Лукашенко.
О нем в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Страх связан напрямую с преемником Лукашенко на посту президента.
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Станет ли сын следующим "директором колхоза"
По мнению Олевского, Лукашенко не боится, что его "снесут". Он хочет передать по наследству свое президентское кресло младшему сыну. А Россия может этому помешать, особенно после последних событий – вот в чем его главный страх.
Он тот же директор колхоза, который хочет, чтобы его сын стал директором колхоза. И я уверен, что младший сын готовится к тому, чтобы стать его преемником. Возможно, еще какой-то, но этот в этом смысле Николай,
– подтвердил журналист.
Тимур Олевский о лицемерных истериках Лукашенко: смотреть видео
Как Россия может помешать
Россия по сути оккупировала Беларусь, считает Олевский. И сейчас она может еще сильнее нажать на кнопку контроля. Потому что подрыв самолета в белорусском аэропорту пусть и не напрямую связан с планами Лукашенко, но демонстрирует его неспособность контролировать ситуацию, которая может помешать "президентскому транзиту".
"Путин тоже планирует передавать власть, хоть и не планирует умирать. Но когда он умрет, он будет передавать власть одному из своих многочисленных родственников – детям, внукам", – считает Тимур Олевский.
В чем лицемерие Лукашенко
Олевский уверен, что ситуация с "хлопком" значительно унизила Лукашенко перед Путиным и его собственным народом. Но спикера откровенно поразило лицемерие самопровозглашенного в его истерических заявлениях.
"Он заявляет Зеленскому, что тот повредил российский самолет на территории Беларуси. Страны, с аэродрома которой взлетают российские самолеты и бомбят территории Украины. Я уже не говорю о территории страны, с которой пытались вторгнуться в начале. И не надо говорить, что Беларусь не принимает участие в войне. Наглые заявления", – сказал журналист.
Фантазийные заявления Лукашенко: последствия
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что своим выступлением Лукашенко сделал еще один шаг в зависимости от Путина.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак уверен, Лукашенко сильно получил "по ушам" от Кремля за "хлопок" в Мачулищах.
- Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал "заявления" Лукашенко грубым персональным выпадом и актом бессилия, который не стоит комментировать.