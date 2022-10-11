Лукашенко подписал новый указ и полностью подчинил себе КГБ Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал новый указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Отныне КГБ Беларуси полностью подчинено только Лукашенко.

Отметим, что ранее КГБ подчинялся также правительству и Совбезу Беларуси. Новые изменения в указе названы "улучшением".

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Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

КГБ (Комитет государственной безопасности) Беларуси – это преемник КГБ Белорусского СССР. В 1991 году после объявления независимости страны был подписан указ о его формировании.

В настоящее время существует множество свидетельств о том, что КГБ Беларуси – это репрессивный орган. В частности, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

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