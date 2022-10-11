Лукашенко подписал новый указ и полностью подчинил себе КГБ Беларуси
Источник:"Радио Свобода"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал новый указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Отныне КГБ Беларуси полностью подчинено только Лукашенко.
Отметим, что ранее КГБ подчинялся также правительству и Совбезу Беларуси. Новые изменения в указе названы "улучшением".
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Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.Справка! КГБ (Комитет государственной безопасности) Беларуси – это преемник КГБ Белорусского СССР. В 1991 году после объявления независимости страны был подписан указ о его формировании.
В настоящее время существует множество свидетельств о том, что КГБ Беларуси – это репрессивный орган. В частности, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.
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- Президент Беларуси уже не пытается скрыть свое участие в войне против Украины. В то же время аналитики предполагают, что атаковать Украину с севера россияне и белорусы не будут.
- 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что его страна разворачивает в Россию Региональную группировку войск Союзного государства (РГВ).
- По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого. Он готов отдать России все силы, которые у него есть, только чтобы напрямую не вступать в открытую войну.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Беларуси мало желающих воевать против Украины. "Я могу сказать: желающих сражаться с нами настоящих белорусов почти нет. Они понимают наше отношение, они понимают отношение", – подчеркнул он.