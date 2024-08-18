Путин никогда этого не простит: за что пытается оправдаться Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно раздает интервью российским пропагандистам. В них он в очередной раз выражает свою лояльность к Владимиру Путину.

Неудивительно, что Лукашенко взялся снова восхвалять Путина и осуждать Украину в своих интервью, ведь есть кое-что, в чем Лукашенко провинился перед российским диктатором. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Лукашенко пытается вымолить прощение у Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси уже второй раз с момента наступления ВСУ на Курскую область призвал Украину сесть за стол переговоров. Более того, Лукашенко пытается показать, что цели так называемой "СВО" уже выполнены.

Лукашенко удалось за последний год – два сформировать у определенной большой части белорусов образ некоего "миротворца". Это лживый тезис, который он заводит, забывая, что происходило в 2022 и 2023 году. Но в последнее время он всячески пытается показать, что он всегда за мир,

– отметил Павел Латушко.

Самопровозглашенный президент Беларуси еще неоднократно призывал Украину сесть за стол переговоров с Россией. Такие "миротворческие" тезисы звучали он него даже в первый год полномасштабного вторжения. Чаще всего Лукашенко заявлял, что, мол, эта война выгодна только Западу, поэтому для Киева якобы лучше пойти на переговоры с Москвой и завершить "кровопролитие".

Стоит отметить, что в июле этого года Александр Лукашенко поручил отвести войска после якобы ликвидации "напряженности и отвода войск с украинской стороны".

"С другой стороны Лукашенко находится под давлением Китая и, думаю, под давлением Франции – одной из ключевых стран ЕС – которые поставили ему жесткие условия по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Это было первопричиной, почему Лукашенко тогда отвел войска, на что очень негативно отреагировала российская пропаганда. Об этом молчал Путин, но он в очередной раз поставил себе "галочку". Этого он Лукашенко не простит никогда", – отметил Латушко.

Поэтому сейчас словесно Лукашенко снова пытается подыграть России. Теперь вот он снова заявил, что якобы перебросил на границу с Украиной треть своей армии. В ГПСУ, кстати, опровергают активность белорусов на границе.

"Сейчас он пытается выпросить прощения за свои действия. Пытается оправдаться, в том числе и за то, что фактически отказался прийти на помощь Путину в Курской области с одной стороны, а с другой – и подставил Путина. Думаю, бесследно дня него это не пройдет", – подытожил Латушко.