"Это будет последний разговор": зачем Лукашенко летит к Путину и что ему предложит

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уже в субботу, 24 декабря, отправится в Москву. Не прошло и недели после того, как к нему приезжал российский диктатор Владимир Путин, а Лукашенко уже запланировал ответный визит.

Путин, вероятно, вызывает его для последнего разговора о непосредственном участии белорусской армии в войне против Украины. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Обратите внимание Лукашенко хочет откупиться от Путина, – политолог

Что, кроме вторжения, Лукашенко может дать Путину

Он считает, что Лукашенко предложит президенту-террористу "отступные" в виде всего военно-промышленного комплекса Беларуси. Ведь для Путина сейчас очень важны ресурсы – ракеты, снаряды и прочее железо, определенное количество которого находится на территории Беларуси. Так что отдать Путину эти ресурсы в обмен на неучастие в войне – единственный вариант для Лукашенко.

Лукашенко подписал договор с дьяволом. Но он может обмануть дьявола, у него ресурса хватит. Понимаете, он ведь такой "председатель колхоза", который привык обманывать. Обманывал советскую власть в свое время, так что и с дьяволом уже как-то договорится,

– подчеркнул Яковенко.

Лукашенко сопротивляется изо всех сил

Поскольку Беларусь буквально оккупирована российскими войсками, Путин буквально хозяйничает на ее территории, полностью контролирует и вооруженные силы, и силовые структуры, и персонально Лукашенко, то самопровозглашенному президенту просто некуда деваться.

По словам Яковенко, он всеми силами пытается отбиться от путинских "объятий", склоняющих его к тому, чтобы начать вооруженное вторжение сил Беларуси на территорию Украины.

Этого он пока не допускает, и я думаю, что не допустит. Потому что он понимает, что это для него смертный приговор,

– считает оппозиционер.

Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео

Именно поэтому Лукашенко, как только может, пытается избежать такого развития событий. А поскольку, по сравнению с Путиным, он более опытен и более жизнеспособен, это действительно может ему удаться. И хотя они – это два диктатора, два упыря, которые стоят друг друга, Лукашенко все же попытается не допустить своего самоубийства путем ведения войск на территорию Украины.

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