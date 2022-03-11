Лукашенко полетел на переговоры с Путиным
Источник:BELTA
Александр Лукашенко с утра 11 марта вылетел в Москву. Там он должен встретиться с Путиным.
Самопровозглашенный президент Беларуси уже направляется к президенту-агрессору. Они планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений.
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По данным пропагандистских белорусских СМИ, политики будут обсуждать развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие под санкционным давлением.
В повестке дня также ситуация в регионе и в Украине,
– говорится в сообщении.
К слову, белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев считает, что Лукашенко едет "торговаться" с Путиным. Мол, он не хочет вводить свои войска в Украину, чтобы не быть еще более изолированным.
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