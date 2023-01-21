Лукашенко понимает, что он уже теряет контроль за территорией Беларуси, – оппозиционер

Беларусь помогает России в войне против Украины, в частности, там постоянно проводят совместные военные учения. Соответствующие мероприятия являются инициативой российской стороны.

Таким образом, страна-агрессор приучает белорусов подчиняться россиянам. Об этом 24 Каналу рассказал основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба.

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Россияне приучают белорусов выполнять их приказы

Белорусский оппозиционер отметил, что это похоже на Крымский сценарий — те же алгоритмы. Захватчики приучают белорусов к взаимодействию и фактически подчинению им.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ содействовать россиянам всеми возможностями. Речь идет в частности о логистике и обеспечении.

Белорусам все время рассказывают, что они не будут воевать против Украины, а будут только помогать россиянам. В то же время, есть важный нюанс, а именно – сплошное недоверие друг к другу.

"Как отмечали в феврале прошлого года, были постоянные конфликты между белорусскими и российскими военными", – сообщил Бульба.

Более того, были свидетельства того, что россияне копали ямы и бросали туда белорусов, которые не поддерживали их.

До Лукашенко доходит, что он теряет контроль над Беларусью

До Лукашенко сейчас доходит, что он теряет контроль над частью территорий, потому что россияне отгородили себе 3 района Гомельской области, куда не пускают,

– рассказал белорусский оппозиционер.

По его словам, появилась информация, что под белорусским городом Наровля в Гомельской области находится лагерь, где Россия удерживает украинских военнопленных. Она нуждается в подтверждении, но пока это не удалось сделать.

Так, белорусские правоохранители поехали проверить, соответствует ли эта информация действительности, но их не пустили. Люди в зеленой форме без опознавательных знаков просто развернули их. А в случае если правоохранители откажутся выполнять приказ, угрожали физической расправой.

Бульба заявил, что Лукашенко понимает, что теряет контроль над Беларусью: смотрите видео

Разведка Беларуси работает на Россию

Бульба заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что теряет контроль над территориями, поэтому срочно отдал приказ увеличить штат военной контрразведки. Впрочем, по мнению Бульбы, Лукашенко не может понять, что белорусская военная разведка работает на Россию.

Так, об этом свидетельствует то, что структура увольняет или не подписывает контракты с молодыми патриотичными белорусами.

"Лукашенко приказал увеличить штат, но его главная ошибка в том, что он даже не допускает, что целая структура может работать не на него", – подчеркнул белорусский оппозиционер.

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