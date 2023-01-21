У такий спосіб країна-агресорка привчає білорусів підпорядковуватися росіянам. Про це 24 Каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Росіяни привчають білорусів виконувати їхні накази

Білоруський опозиціонер зауважив, що це схоже на Кримський сценарій, ті ж самі алгоритми. Загарбники привчають білорусів до взаємодії та фактично підпорядковування їм.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко віддав наказ сприяти росіянам усіма можливостями. Мовиться зокрема про логістику та забезпечення.

Білорусам увесь час розповідають, що вони не будуть воювати проти України, а лише допомагатимуть росіянам. Водночас є важливий нюанс, а саме – суцільна недовіра один до одного.

"Як зазначали у лютому минулого року були постійні конфлікти між білоруськими й російськими військовими", – повідомив Бульба.

Ба більше, були свідчення, що росіяни копали ями та кидали туди білорусів, які не підтримували їх.

До Лукашенка доходить, що він втрачає контроль над Білоруссю

До Лукашенка зараз доходить, що він втрачає контроль над частиною територій, бо росіяни відгородили собі 3 райони Гомельської області, куди не пускають,

– розповів білоруський опозиціонер.

За його словами, з'явилася інформація, що під білоруським містом Наровля у Гомельській області є табір, де Росія утримує українських військовополонених. Вона потребує підтвердження, але поки це не вдалося зробити.

Так, білоруські правоохоронці поїхали перевірити чи відповідає ця інформація дійсності, але їх не пустили. Люди у зеленій формі без жодних розпізнавальних знаків просто розвернули їх. А в разі, якщо правоохоронці відмовляться виконувати наказ, погрожували фізичною розправою.

Бульба заявив, що Лукашенко розуміє, що втрачає контроль над Білоруссю: дивіться відео

Розвідка Білорусі працює на Росію

Бульба заявив, що самопроголошений президент Білорусі розуміє, що втрачає контроль над територіями, тож терміново віддав наказ збільшити штат військової контррозвідки. Утім, на думку Бульби, Лукашенко ніяк не може зрозуміти, що білоруська військова розвідка працює на Росію.

Так, про це свідчить те, що структура звільняє або ж не підписує контракти з молодими патріотичними білорусами.

"Лукашенко віддав наказ збільшити штат, але його головна помилка в тому, що він навіть не допускає, що ціла структура може працювати не на нього", – підкреслив білоруський опозиціонер.

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