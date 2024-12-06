Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко покорно попросил российского диктатора Владимира Путина разместить ракету "Орешник" на территории его страны. При этом Путин согласился и указал сроки, когда это будет возможно.

Об этом сегодня, 6 декабря, пишут росСМИ, информирует 24 Канал. По словам Лукашенко, это решение позволит укрепить оборону "союзного государства" в условиях растущего напряжения со стороны Запада.

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В свою очередь кремлевский диктатор отметил, что разместить ракету "Орешник" можно будет в Беларуси во второй половине 2025 года. Также Путин отметил, что объекты поражения потенциального противника будут определять власти Беларуси.

Как известно, сегодня, 6 декабря, российский президент Владимир Путин прибыл в Беларусь с целью участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Что известно о ракете "Орешник"

В обращении 21 ноября российский диктатор Путин заявил, что во время атаки на Днепр оккупанты применили ракету средней дальности "Орешник".

США в свою очередь подтвердили применение баллистической ракеты, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

По данным Главного управления разведки заявили, что Россия может запускать баллистические ракеты средней дальности только с двух полигонов.