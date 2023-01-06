Лукашенко посетил российских солдат на полигоне вблизи Украины: подарил воинам аптечки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил полигон в Брестской области, граничащий с Украиной и где сейчас находится российская часть совместной группировки войск.

Отмечают, что вблизи города Барановичи российские и белорусские мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска и подразделения ПВО провели совместные учения. На полигон с визитом приехал диктатор.

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Диктатор назвал "общей родиной" Россию и Беларусь и вручил путинской армии подарки – отечественные аптечки и похвастался, что они даже лучше "натовских".

"Совместное дело делаем", – заметил Лукашенко.

Президент Беларуси ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами.

"Если ко мне будут какие-либо вопросы, скажите", – добавил Лукашенко.

К тому же, офицер российских войск доложил президенту Беларуси, что подразделения России готовы к выполнению задач по назначению.

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