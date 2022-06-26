Лукашенко посылает сигналы Западу, – политолог об угрозе со стороны Беларуси

Все западные лидеры заинтересованы в безопасности в европейском регионе. В частности, Литва опасается, что Кремль использует Беларусь как плацдарм для следующих боевых действий.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко уже посылает соответствующие сигналы Западу относительно вероятности таких действий. Об этом 24 каналу сказал политолог Сергей Вигиринский.

Внимание Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

Готов ли Лукашенко наступать

Как он отметил, россияне максимально склоняют украинскую сторону произвести "ответный выстрел" на допустимую цель в сторону Беларуси. Делают это с помощью провокативных обстрелов из этой страны.

В то же время Лукашенко будет восприниматься как повод к действию и вступлению Беларуси в активную фазу войны. Украинцы эти провокации не поддаются.

Так называемый белорусский лидер Лукашенко посылает другие сигналы Западу,

– сказал Вигиринский.

В частности, как он пояснил, говорится, что Лукашенко сообщил, что готов к сотрудничеству с ОБСЕ.

В Минобороны Беларуси заявили, что готовы с 20 июня возобновлять международное сотрудничество по контролю за вооружением.

Кроме этого, если бы Беларусь готовилась к активной военной кампании на территории Украины, то на военные учения, которые сейчас проходят в южной части страны, выделяли бы гораздо больше денег. К тому же, Беларусь заминирует свою приграничную территорию. А страна, которая готова наступать, этого не делает.

Открытие второго фронта

По его словам, с одной стороны часть военного вооружения и техники действительно могут быть переброшены в защиту Литвы и Латвии, Эстонии или Польши. Все в зависимости от того, куда будут направлять силы России или Белоруссии.

Однако есть и обратная сторона, которая важна для украинских вооруженных сил – открытие второго фронта противостояния. Для нашего врага – России – это вынужденная расконцентрация своих сил. Дело в том, что у Беларуси собственных вооруженных сил, чтобы вести агрессивную войну со странами НАТО, нет.

Поэтому, пока не достигнуты цели со стороны России относительно Украины, которые также размыты, они этого не будут делать,

– подчеркнул политолог.

Россия использует Беларусь в войне против Украины: последние новости

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали смертности снаряды Житомирской области. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысячи российских бойцов. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.

Также на территории Беларуси находится российская техника. А в Питере Путин заявил, что Россия в ближайшие несколько месяцев предоставит Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М".

Для повторного наступления на северные области Украины Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь. Для этого государству-агрессору нужно всего 3 дня.

На Волыни уже не впервые нашли белорусскую военную форму и поврежден квадрокоптер.

Тем временем россияне снова увеличивают силы на территории Беларуси. Также оккупанты планируют нарастить там численность оперативно-тактической авиации.

Это может вас заинтересовать – Путин хочет видеть реакцию НАТО на привлечение Беларуси к войне: видео