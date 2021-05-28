Нету высот, которых не брали большевики, – Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой России Владимиром Путиным. Во время разговора белорусский лидер пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.

Также Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в "разговоре" с Западом. Об этом говорится в ряде российских СМИ.

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Самопровозглашенный глава Беларуси назвал происходящее "гадостью" и попыткой расшатать ситуацию к той, которая была в августе 2020 года.

Понятно, что от нас хотят наши западные друзья, здесь нечего обсуждать. Нет тех высот, которых не брали большевики. Возьмем и мы,

– сказал Лукашенко.

Также он отметил, что есть желающие, которые якобы хотят подбросить проблем для Беларуси. Также Лукашенко пообещал Путину показать документы, чтобы тот понял, что сейчас происходит в стране.

Лукашенко отметил, что в 2020 году авиакомпания "Белавиа" в период жесткого локдауна во многих странах мира из-за пандемии COVID-19 по просьбе европейских лидеров помогала с эвакуацией граждан Европейского Союза.

Он заявил, что тогда Европа была благодарна Беларуси, а к ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair "Белавиа" не имеет никакого отношения.

"Чужой самолет. Жалуются военным, мы его посадили. "Белавиа" к чему? "Замочили" на всю катушку. И если бы не вы в этот период... Я смотрю, москвичи, Москва отказывает – летите вокруг Беларуси, не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали", – сказал Лукашенко.