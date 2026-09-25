Лукашенко предоставит территорию и базы для новых атак России на Украину: что на это указывает

Самопровозглашенные власти соседней республики готовы за первой же просьбой предоставить свои территории и военные объекты для повторного вторжения России. При этом в стране резко увеличили оборонный бюджет и начали непрерывные проверки боеготовности армии.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. По его словам, попытки западных дипломатов оторвать минского диктатора от Кремля абсолютно бесполезны. Этот же тезис на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подтвердила и лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Милитаризация и непрерывные учения

С конца августа на территории Беларуси зафиксировали не менее 15 различных проверок боеготовности. В частности, 23 сентября начались внеплановые маневры военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, хотя предыдущий этап учений завершился всего несколько недель назад. В тот же день в Гомельской области внутренние войска отрабатывали поиск диверсантов, а к командно-штабным учениям территориальной обороны привлекли даже инспекторов охраны природы, которым раздали оружие.

Приезжает начальник генерального штаба вооруженных сил, чтобы посмотреть, как инспекция охраны животного и растительного мира с автоматами и пистолетами бегает, и оценивает это очень положительно,

– подчеркнул Латушко.

Новые базы и укрепления

Помимо постоянных тренировок, минский режим активно развивает военную инфраструктуру. Под Гомелем продолжается строительство нового городка для Южного оперативного командования, которое будет иметь два отдельных полигона и сможет разместить артиллерийский полк и бригаду спецназа. Также недавно завершились маневры с участием танков вблизи стратегически важного Сувалькского коридора.

К слову. Полную версию интервью с Павлом Латушко читайте на сайте "24 Канала" по ссылке.

За последние четыре года военный бюджет страны вырос в пять раз. Параллельно вдоль границ с Украиной, Литвой и Польшей возводятся новые фортификационные сооружения, а силовики просят предоставить им право проводить обыски и задержания без разрешения суда.

Напомним, ранее мы писали, что враг продолжает использовать белорусскую инфраструктуру для воздушного террора. В частности, по данным ГПСУ, на территории соседнего государства вновь заработали специальные башни-ретрансляторы, которые помогают российским ударным дронам долетать до западных областей Украины. В то же время украинские пограничники отмечают, что достаточных сил для масштабного сухопутного наступления с севера пока не зафиксировано.