Лукашенко превращает Беларусь в полицейское государство, – Жданов о вооружении спасателей
Александр Лукашенко заявил, что части сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям выдадут огнестрельное оружие. Таким образом он превращает Беларусь в полицейское государство.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Такой шаг вряд ли усилит боевую способность белорусской армии.
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По словам Жданова, Лукашенко должно беспокоить количество вооруженных сил России, которые входят в Беларусь. При этом главным вопросом будет то, вернутся ли они после учений домой.Справка. Россия стягивает свои войска и технику в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022". Первые подразделения войск прибыли в январе 2022 года.
Как рассказал военный эксперт, Лукашенко может вооружать спасателей, чтобы в любой момент иметь возможность противостоять российским вооруженным силам.
Лукашенко превращает Беларусь в полицейское государство. Для того, чтобы удержать власть, ему нужно как можно больше силовиков.
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Жданов рассказал о вооружении спасателей в Беларуси: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Александр Лукашенко заявил, что части сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям выдадут огнестрельное оружие.
- Самопровозглашенный президент подчеркнул, что вооруженные мчсники будут участвовать в боевых действиях наравне с вооруженными силами страны.
- Лукашенко также отметил, что вооружение спасателям необходимо, ведь для Белоруссии непозволительно иметь 200- или 300-тысячную армию.