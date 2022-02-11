Лукашенко превратился в цепного пса Путина, – Цымбалюк
Беларусь издала ноту протеста Украине за вывешенный под горсоветом Днепра бело-красно-белый флаг. Однако поводом для вторжения войск Лукашенко, поддерживающего позицию Путина, это вряд ли станет.
В случае желания России начать полномасштабную войну против Украины режим Александра Лукашенко будет выполнять все задачи Кремля. Об этом в эфире 24 канала рассказал единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цымбалюк.
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"Лукашенко превратился в цепного пса Путина, и если псу скажут "фас", то ему повод не нужен", – сказал Цымбалюк.
Они нас пугают, а мы не боимся, – Цымбалюк
Однако журналист не считает, что на государственном уровне стоит вывешивать бело-красно-белый флаг – ситуация в Беларуси сложная – он пока неофициальный. Он сказал, что флаги с удовольствием заменят после того, как победят люди, выходившие на протесты.
Относительно межгосударственных отношений там все так запущено с этими сумасшедшими, что флаг – это уже десятое. У них же начались большие учения Восточного военного округа в Беларуси на границе с Украиной.
"Они же нас пугают? А мы не боимся, так надо и передать в Москву: "Мы не боимся, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Хотите грибы давить или снег гусеницами мешать на полигонах в Беларуси – пожалуйста, но к нам лучше не соваться", – добавил Цымбалюк.
Трансляция с Романом Цымбалюком на 24 канале: смотрите видео
Учения России и Беларуси: коротко
- Россия и Беларусь начали совместные военные учения, прикрывавшие масштабное стягивание российских войск на белорусскую территорию. Речь идет о "Союзной решимости-2022".
- В Conflict Intelligence Team отметили, что в течение двух недель Кремль может завершить подготовку к наступлению на Украину.
- Кроме того, в СМИ обнародовали новые фото со спутника, сделанные Maxar Technologies, свидетельствующие о том, что Кремль продолжает наращивать военные мощности в оккупированном Крыму и на белорусской территории. Враг стягивает силы под Курск – в сотне километров от украинской границы.