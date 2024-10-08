Лукашенко в Москве величали "вашим превосходительством": видео "аристократической" встречи

Белорусский президент Лукашенко в понедельник, 7 октября, прибыл с визитом в Москву. Там его "аристократично" встретили путинские прихвостни со словами "ваше превосходительство".

Видео встречи опубликовали в соцсетях. Похоже, сам Лукашенко остался чрезвычайно доволен таким "титулом", передает 24 Канал.

Смотрите также Лукашенко разрешил сбивать российские "Шахеды" на территории Беларуси: он подписал указ

Путин Лукашенко Лукашенко не встретил

В понедельник Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию якобы на Совет глав стран СНГ. Впрочем, скорее всего, он прибыл на празднование дня рождения Путина.

На опубликованном в соцсетях видео показаны минуты после прибытия Лукашенко в аэропорт в Москве. Его встретила толпа путинских приспешников, но самого российского диктатора не было.

Один из "посланцев", похоже, решил нестандартно решить эту ситуацию.

Ваше превосходительство!

– обратился он к Лукашенко.

Впрочем, ответа, который прозвучал от белорусского главы, видимо, никто не ожидал.

Какое превосходительство? Где ты это видел?

– отреагировал тот.

Похоже, Лукашенко пытался показать недовольство от таких почестей, но, судя по его довольному лицу, такая встреча ему все же пришлась по душе.

Лукашенко прибыл в Москву: смотрите видео