Лукашенко в Москве величали "вашим превосходительством": видео "аристократической" встречи
Белорусский президент Лукашенко в понедельник, 7 октября, прибыл с визитом в Москву. Там его "аристократично" встретили путинские прихвостни со словами "ваше превосходительство".
Видео встречи опубликовали в соцсетях. Похоже, сам Лукашенко остался чрезвычайно доволен таким "титулом", передает 24 Канал.
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Путин Лукашенко Лукашенко не встретил
В понедельник Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию якобы на Совет глав стран СНГ. Впрочем, скорее всего, он прибыл на празднование дня рождения Путина.
На опубликованном в соцсетях видео показаны минуты после прибытия Лукашенко в аэропорт в Москве. Его встретила толпа путинских приспешников, но самого российского диктатора не было.
Один из "посланцев", похоже, решил нестандартно решить эту ситуацию.
Ваше превосходительство!
– обратился он к Лукашенко.
Впрочем, ответа, который прозвучал от белорусского главы, видимо, никто не ожидал.
Какое превосходительство? Где ты это видел?
– отреагировал тот.
Похоже, Лукашенко пытался показать недовольство от таких почестей, но, судя по его довольному лицу, такая встреча ему все же пришлась по душе.
Лукашенко прибыл в Москву: смотрите видео