Но, по имеющимся данным, Беларусь существенно ограничила военное сотрудничество с Россией по поставке вооружений, боеприпасов и предоставлению полигонов для подготовки мобилизованных. Именно об этих "проблемных вопросах" диктаторы должны говорить. Такое мнение 24 Канала озвучил генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (2020 – 2021) Валерий Кондратюк.
Интересно Путина спасет Лукашенко?
Лукашенко пытаются дожать
В последние недели активно обсуждается состояние здоровья Лукашенко. Но Путина, очевидно, болезнь собственного приспешника совсем не волнует.
На самом деле Лукашенко как "чахлик бессмертный", яйцо которого находится в Москве – в руках Путина. Он считает, что кома – это еще не точка. Лукашенко срочно был вывезен в Россию, чтобы эти вопросы ему задать, он должен ответить,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
В преддверии визита белорусская сторона опубликовала соглашение Беларуси с Россией о реализации программы технического сотрудничества до 2025 года. Речь идет о том, что белорусские предприятия для российского ВПК будут производить многое, что России нужно для войны. Но сам Лукашенко эти проблемы связывает с бюрократией.
Хотя, он в очередной раз едет в Россию, они на него давят, и он всегда все приказы выполняет на 50%, а, возможно, даже меньше,
– отметил Кондратюк.
Этот визит связан с тем, что Россия пытается привлечь Лукашенко к выполнению всех обязательств, которых они достигали во время предыдущих встреч.
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко: коротко
- На параде в Москве к так называемому "дню победы" 9 мая Лукашенко выглядел очень нездоровым. После этого он перестал появляться на публике. Стало известно, что 13 мая диктатор перевезли в президентскую клинику в Дроздах.
- Позже Лукашенко решили вывести "в люди". Так, 15 мая он якобы посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. На фотографиях самопровозглашенный глава Беларуси снова был с перевязанной рукой, что может свидетельствовать о необходимости постоянной капельницы
- Однако 24 мая Лукашенко снова появился на публике и заявил, что не собирается умирать. Все, о чем говорилось ранее, он назвал "пустыми соображениями в телеграм-каналах". По словам диктатора, у него был аденовирус.