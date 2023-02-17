Так, Лукашенко уже давно превратился в марионетку страны-агрессора. Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

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Что означает приглашение Байдена от Лукашенко

Самопровозглашенный белорусский лидер не принимает никаких самостоятельных решений. Его государство оккупировано российской армией и единственное, что пока он может это не вступать непосредственно в войну против Украины.

Лукашенко пытается демонстрировать, что остается самостоятельной фигурой. Он хочет сохранить власть в Беларуси и есть два момента, о которых ему нужно думать:

Путин с которым нужно договариваться, чтобы это сделать;

шанс, что глава Кремля исчезнет в определенный момент, и тогда Лукашенко должен быть приемлем для Запада. Ему уже удавалось это делать в менее сложных ситуациях и, по-видимому, он считает, что и на этот раз не получится.

Вероятно, Лукашенко рассматривает сценарий, при котором после отстранения Путина от власти в России возникнет беспорядок и пока все будут им заниматься, то забудут о Беларуси. Более того, возможно даже будут готовы принять страну, которая условно будет "демократизироваться" с Лукашенко в комплекте.

Лукашенко пытается угодить и нашим, и вашим, поэтому выдвигает безумные инициативы, которые демонстрируют, в том числе и уровень его неадекватности. Ведь при немного большей адекватности Лукашенко предложил бы это не Байдену, но он делает это для Путина, это сигнал ему,

– сказал эксперт по Центральной и Восточной Европе.

По его мнению, таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси демонстрирует российскому диктатору свою лояльность.

Преображенский объяснил, что означает приглашение Лукашенко: смотрите видео

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