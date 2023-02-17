Так, Лукашенко уже давно превратился в марионетку страны-агрессора. Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.
Обратите внимание Никакого вторжения не было, – Лукашенко цинично призвал Украину и Россию договариваться о мире
Что означает приглашение Байдена от Лукашенко
Самопровозглашенный белорусский лидер не принимает никаких самостоятельных решений. Его государство оккупировано российской армией и единственное, что пока он может это не вступать непосредственно в войну против Украины.
Лукашенко пытается демонстрировать, что остается самостоятельной фигурой. Он хочет сохранить власть в Беларуси и есть два момента, о которых ему нужно думать:
- Путин с которым нужно договариваться, чтобы это сделать;
- шанс, что глава Кремля исчезнет в определенный момент, и тогда Лукашенко должен быть приемлем для Запада. Ему уже удавалось это делать в менее сложных ситуациях и, по-видимому, он считает, что и на этот раз не получится.
Вероятно, Лукашенко рассматривает сценарий, при котором после отстранения Путина от власти в России возникнет беспорядок и пока все будут им заниматься, то забудут о Беларуси. Более того, возможно даже будут готовы принять страну, которая условно будет "демократизироваться" с Лукашенко в комплекте.
Лукашенко пытается угодить и нашим, и вашим, поэтому выдвигает безумные инициативы, которые демонстрируют, в том числе и уровень его неадекватности. Ведь при немного большей адекватности Лукашенко предложил бы это не Байдену, но он делает это для Путина, это сигнал ему,
– сказал эксперт по Центральной и Восточной Европе.
По его мнению, таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси демонстрирует российскому диктатору свою лояльность.
Преображенский объяснил, что означает приглашение Лукашенко: смотрите видео
Несмотря на "гостеприимство" Лукашенко, Байден посетит Польшу
- Напомним, что заявление самопровозглашенного президента Беларуси появилось на фоне визита американского лидера в Польшу. Он запланирован на 20 – 22 февраля 2023 года.
- В Белом доме официально подтвердили поездку президента и сообщили о мероприятиях, запланированных во время нее. Так, Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а также с лидерами Бухарестской девятки. Кроме того, он выступит с речью к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ходе этой поездки президента США тема Украины будет главной. По его словам, визит Байдена в Польшу – один из составляющих элементов чествования годовщины полномасштабной войны в Украине и сигнал президенту России Владимиру Путину
- В польских СМИ появлялась информация о том, что президент Владимир Зеленский встретится с Байденом в Польше. Ранее украинский лидер заявлял, что пока не получал официального приглашения. В то же время в Офисе Президента Украины не отрицали такую возможность, но подчеркнули, что это вопрос безопасности и нужно дождаться 21 февраля.