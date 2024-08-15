"Красные кнопки уже все понажимали": Лукашенко снова заговорил о ядерном оружии
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко снова заговорил об использовании ядерного оружия. В частности, он отметил, что "красные кнопки уже все понажимали" и осталось нажать только одну.
Он также в очередной раз пригрозил западным странам, если те захотят напасть на Беларусь. Об этом пишут белорусские СМИ, передает 24 Канал.
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Готов ли Лукашенко нажать "красную кнопку"
На вопрос о том, готов ли Лукашенко нажать "красную кнопку" он ответил, что "красные кнопки" уже доколе понажимали".
По периметру Беларуси и России уже нажимали "красные эти кнопки". Осталось только "самую красную" нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить,
– заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент также вспомнил, что уже предупреждал страны Запада, что Беларусь не собирается использовать никакого оружия, пока никто не захочет пересечь границу.
К слову, Лукашенко также призвал Украину и Россию к мирным переговорам. По его мнению, война в Украине якобы имеет "американское происхождение".