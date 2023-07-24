Спланированная акция, согласованная с Путиным: зачем Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами

Александр Лукашенко 23 июля снова встретился с Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, возможный поход вагнеровцев на Польшу.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. Как известно, после мятежа Евгения Пригожина часть его наемников передислоцируется в Беларусь.

Вашему вниманию "Ноют о походе на Польшу": Лукашенко снова показывал Путину карты и жаловался на вагнеровцев

"Понятно, что Лукашенко не делает эти заявления без согласования с Путиным. Это спланированная акция", – констатировал Рейтерович.

Почему Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: смотрите видео

Диктаторы могут рассматривать два варианта:

информационный шантаж, чтобы давить на страны НАТО;

начало реализации сценария по интернационализации войны.

На что рассчитывают Россия и Беларусь

Владимир Путин понимает, что ситуация в Украине входит в тупик. Он не может заставить Киев сесть за стол переговоров и учесть интересы России.

Поэтому диктатор пытается вовлечь в эту историю страны НАТО для максимального повышения ставок. Однако все его усилия могут оказаться тщетными.

Провокации на границе с Польшей: основное

В Беларусь продолжают прибывать наемники Евгения Пригожина. Так, 23 июля заметили уже 10 колонну, направлявшуюся в лагерь под Осиповичами.

На границе с Польшей продолжаются учения беларусской армии с вагнеровцами. Евгений Пригожин заявил, что вместе со своими наемниками сделают беларусскую армию "второй в мире".

Аналитики ISW проанализировали угрозы самопровозглашенного президента Беларуси походом на Польшу с вагнеровцами. Там считают, что боевики не имеют достаточно военной мощи для наступления на Украину или Польшу.

На фоне прибытия вагнеровцев в Беларусь в Польше сообщили об усилении охраны границы. В Кремле это восприняли как угрозу территориальной целостности Беларуси и заявили, что любая агрессия против союзной страны будет считаться нападением на Россию.