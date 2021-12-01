Лукашенко пригрозил Польше закрытием транзита газа
Источник:БЕЛТА
Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси – заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в ЕС. Это произойдет, если Польша закроет границу со страной.
Лукашенко заявил, что якобы "мы не очень часто ездим в ЕС". По словам самопровозглашенного президента, интересы Беларуси якобы больше всего сосредоточены в России, Китае и на Востоке.
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Также Лукашенко, спровоцировавший кризис на границе Беларуси и ЕС, цинично подчеркнул, что решением закрыть границы Польша только себе навредит.
Кому ты навредишь? Сам себе. А потом, ты закроешь – тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России,
– заявил самопорашенный президент.
"Циничная игра авторитарных режимов"
- Заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что продолжается циничная игра авторитарных режимов на границе. Ее ведут Россия и Беларусь.
- В то же время, Минск и Москва цинично пытаются обвинить Варшаву в миграционном кризисе.
- По словам политика, Польша не изменит свою политику. Она и дальше будет защищать Евросоюз от наплыва нелегальных мигрантов.
- Пшидач подчеркнул, что только так у Лукашенко можно отбить желание вести и дальше агрессивные действия.