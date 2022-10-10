Лукашенко цинично пригрозил Украине после взрыва на Крымском мосту

Россияне массово обстреливают города Украины с утра 10 октября. Президент Беларуси сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству, и на это будет ответ.

Крымский мост, которым так хвастались россияне, взорвался в субботу, 8 октября. Россия мстит из-за этого Украине и уносит жизни мирных граждан. Лукашенко, являющийся прислужником Путина, также решил цинично заявить об "ответе" Украине из-за подрыва Крымского моста.

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Угрозы Лукашенко Украине

То, что оккупанты атакуют все утро 10 октября гражданскую инфраструктуру Украины, является свидетельством их слабости. Захватчики не соблюдают законы военного времени и убивают невинных людей.

Абсурдно после этого слышать заявления самого преданного пса Путина Лукашенко о том, что Украина готовится напасть на Беларусь. Более того, на это диктатор имеет "решительный" ответ.

Мы сделаем так, чтобы это был Крымский мост-2. Крымский мост покажется им цветочками, если они своими грязными руками коснутся хоть одного метра нашей территории,

– сказал Лукашенко на встрече с силовиками.

Также он назвал президента Украины сумасшедшим. Очевидно, Лукашенко не хватит храбрости сказать то же Путину, который начал войну против суверенного государства, угрожает миру ядерным оружием и убивает мирных граждан.

Вероятно, главный прислужник Кремля, когда говорит о нападении ВСУ на Беларусь, забывает, что главная угроза для его государства – как раз кремлевский режим. Путин в любой момент может аннексировать территории республики, как это было с частями украинских областей и Крымом.

Как Россия стирает Украину с лица земли

В своем обращении к украинцам из-за атак оккупантов Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин имеет 2 цели – уничтожить всю критически важную инфраструктуру Украины и убить самих украинцев.

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Однако президент убежден, что мы победим и дадим отпор террористам, ведь мы помогаем друг другу и верим в победу.

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