Привиделись "диверсанты" на границе: Лукашенко собрал совещание по безопасности

Самопровозглашенный президент Беларуси созвал совещание по вопросам безопасности и охраны. Дело в том, что на границе Лукашенко привиделись "диверсанты".

Совещание провели в Минске 2 мая. Об этом со ссылкой на белорусские СМИ сообщает 24 Канал.

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Лукашенко померещились "диверсанты" на границе

Приспешник Путина пожаловался, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной. Далее Лукашенко заявил, что вблизи границ якобы "растет военный потенциал НАТО" и начал придумывать о неких "провокациях".

Было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода "диверсантов". В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию,

– истерически заорал белорусский диктатор.

Также на совещании глава комитета госбезопасности Иван Тертель рассказал, что по данным разведки, якобы прогнозируется "значительное обострение оперативной обстановки вокруг Беларуси".