Протесты в Беларуси набирают размах, а Лукашенко обвинил в их организации Запад и Украину в частности. Почему Лукашенко обвиняет Украину и как это повлияет на взаимоотношения двух государств, – в нашем материале.

Лукашенко уже не принимает сам решение

Как рассказал 24 каналу директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, теперь Россия говорит Лукашенко, что ему делать. Кремль, отмечает эксперт, говорит Лукашенко: если мы спасем твою власть, ты не должен наезжать на Москву, а искать другой источник ненависти.

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Теперь для Лукашенко врагом будет не только Запад, но и страны Балтии, Польша и Украина. Для отвлечения внимания от протестов нам будут навязывать обострения отношений между Украиной и Беларусью. Худший вариант – что Украина якобы прикрывает белорусскую оппозицию. И украино-белорусский пограничный конфликт,

– отмечает Виктор Небоженко.



Лукашенко не руководит силовиками?

По его словам, поводом для такого конфликта может стать даже то, что украинская корова перешла на территорию Белоруси. Или белорусская корова исчезла в Украине.

Лукашенко нужно доказать Москве, что он злится на прибалтов, на Польшу и Украину. Россия потребует этого от него. Но после пограничного конфликта может возникнуть ночное соглашение между Минском и Москвой, и военные части России появятся на украино-белорусской границе. Это худшее, что может быть,

– убежден Небоженко.

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В то же время, по мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Лукашенко надеялся, что Украина поздравит его с победой раньше России. Для него это было важно для торгов с Кремлем. Ведь для Лукашенко Украина – наиболее рукопожатный европейский партнер. Впрочем, Украина этого не сделала.

Лукашенко получил сигнал из Кремля, что Путин его поздравил с победой. Лукашенко – мастер полутонов. Поэтому он как бы обиделся на Украину. Но, как только президент Зеленский поздравит его с победой, Лукашенко снова будет готов ехать к нам обниматься,

– считает Николай Давидюк.

Кровавые протесты в Беларуси с 9 на 10 августа: как это было

Протесты в Беларуси: главное

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Его основная оппонентка Светлана Тихановская – 9,9%.

В ночь на 10 августа белорусы вышли на протесты по всей стране. В Минске еще накануне выборов появилась военная техника. Белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы.

ОМОН жестко разогнал участников акций. В результате столкновений погиб один из участников антиправительственного протеста. Власти подтвердили гибель человека.

Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. О выезде Тихановской в Литву сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

Александр Лукашенко заявил, заявил, что протестующих в Беларусь якобы доставляли из Польши, Великобритании, Украины, России и Чехии. Он утверждает, что именно в странах ЕС был центр управления митингующими.

Напомним, ранее – 29 июля – в Беларуси задержали 33 боевика – членов частной военной компании "Вагнер". Это российская военная структура, что формируется из наемников. Как сообщили белорусские власти, вагнеровцы приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. Задержанным боевикам "Вагнера" ​​инкриминируют подготовку к теракту.

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Беларусь уже в России

По мнению Виктора Небоженко, Лукашенко уже ничего не может сделать. Есть информация, что российский ОМОН выполняет задачи, с которыми не справляется белорусский спецназ.

С этого дня Лукашенко будет выполнять номинальную роль в Беларуси. Он не просто что-то потерял в общественном мнении, он теряет власть в отношении России. Беларусь уже в России. Сейчас говорится о формировании второй так называемой "ДНР" или "ЛНР". В Беларуси будет инфраструктура России, а внешне это будет выглядеть как независимая республика,

– говорит Виктор Небоженко.



Лукашенко теперь проситься в союзное государство с Россией / Фото Getty

По словам Николая Давидюка, Лукашенко имитирует любовь к Украине. Это ему было нужно, когда он торговался с Путиным об объединении государств. Лукашенко заявляет, что из Беларуси в Украину российские танки не зайдут. Но, отмечает политолог, этот мессидж давно отработан.

Лукашенко любит управлять мифами. Но не может гарантировать, что российские танки не зайдут в Беларусь. Лукашенко – апологет "русского мира". Он и так был под полным контролем России. Сейчас Кремль его еще больше дискредитирует. И Лукашенко сам начнет проситься присоединиться к союзному государству с Россией,

– подчеркивает Давидюк.

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В то же время, эксперты считают, что протесты в Беларуси могут скоро заглохнуть. По мнению Давыдюка, продолжение протестов зависит от поведения Лукашенко. И требований оппозиции. Пока белорусы вышли на улицу против результатов выборов. Но какое у них требование: перевыборы через полгода? Новый кандидат в президенты?

"Тихановская – обобщающий образ протестов. Должен быть лидер. Но на этих выборах в Беларуси победил протест. 10% за Тихановская – те, кто против Лукашенко. Протест в Беларуси впервые вышел на улицу, получил лицо, начал говорить. Люди поняли, что в власти нет легитимности, а они могут управлять страной", – отмечает Николай Давидюк.

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При этом Небоженко отмечает: власть Беларуси сама начала производить протестующих. Если первая волна протестов – люди, которые отреагировали на фальсификации на выборах, то последующие – пострадавшие в результате подавления протестов.

В Беларуси три тысячи участников уличных акций задержаны и ожидают суда. Если будет судебное преследование, то будет формироваться инфраструктура сопротивления. Каждый из них потом приведет еще трех человек. Это лучший способ получить активистов будущих протестов. Лукашенко и Кремль своими руками формируют следующую волну,

– отметил Виктор Небоженко.